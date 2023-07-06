Кремль оценил обвал рубля

Падение рубля не окажет негативного влияния на экономическую стабильность России, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, и об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Мишустина с президентом Путиным», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, в падении курса рубля к основным валютам нет ничего экстраординарного, такие процессы уже неоднократно происходили, за ними следовали отскоки назад.

Песков также отметил, что в удешевлении российской валюты может быть значительная спекулятивная составляющая, направленная на получение прибыли участниками биржевой игры.

Официальный курс евро на 7 июля по итогам торгов на Московской бирже превысил психологический рубеж в 100 рублей и составил 100,71 рубля. Существенно подорожал и доллар — до 92,56 рубля.