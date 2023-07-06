Романа Костомарова выписали из больницы

Олимпийского чемпиона Турина-2006 в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного в январе с тяжелой пневмонией, выписали из больницы. Он провел в больнице 175 дней.

«Я покашлял дома и уехал на скорой помощи, чтобы поставили в попу укол, прополоскали рот, и через уеду домой, но приключилось то, что приключилось. И сложная это болезнь, которая, скажем так, чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове после этого в плане того, что лучше было б так, лучше б было по-другому. В данном случае я, в принципе, счастлив, что я живу», — сказал Костомаров во время выписки.

Он поблагодарил врачей, а также своих близких за то, что помогли ему справиться с болезнью.

Костомаров был госпитализирован с тотальным вирусно-бактериального поражения легких. Долгое время он провел на аппарате ЭКМО, что привело к нарушению кровообращения, из-за этого началась гангрена. Фигуристу ампутировали стопы и частично кисти рук.