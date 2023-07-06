Рассекречена дата выхода Windows 12

Американская компания Microsoft выпустит новую операционную систему Windows 12 осенью 2024 года. В настоящее время разработчики экспериментируют с дизайном ОС.

«Windows 12 может представить другой вид рабочего стола с уникальной функцией — плавающей панелью задач. Microsoft хочет отделить панель задач от рабочего стола и закруглить ее края», — пишет Windows Latest со ссылкой на инсайдеров.

Последние предварительные сборки Windows 11 включали возможность отключения часов и даты на панели задач, что намекает на планы сделать панель задач «плавающей».

Windows 12 будет оптимизирована для процессоров ARM, кроме этого, в новую операционную систему планируется добавить глубоко интегрированные функции с элементами искусственного интеллекта.