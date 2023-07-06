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Лукашенко допустил возобновление мирных переговоров по Украине

Источник:
БЕЛТА
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Мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут возобновиться осенью этого года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия», — сказал Лукашенко на встрече с журналистами в Минске.

Лукашенко отметил, что от конфликта между Россией и Украиной материально теряют больше всего европейские государства, а выгоды получает единственная страна.

По словам Лукашенко, многие страны предлагают себя в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Белоруссия же посредником не является, поскольку конфликт происходит в общем для белорусов славянском доме.

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Политика #Мир
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