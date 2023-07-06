Спасатели вручную прокрутили чертово колесо в Новосибирске. ВИДЕО

Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске остановилось в четверг, в кабинках находились семь человек, их спасли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные при помощи трехколенной лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения полностью.

Никто не пострадал. В спасательной операции принимали участие 15 человек и 5 единиц техники.

Высота этого колеса обозрения — 67 метров. Оно было запущено в 2019 году. С него открывается вид на Обь с Бугринским мостом, левый берег с высотками «Ясного берега», центр и ТЭЦ-5. Колесо делает оборот за 13-15 минут.