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Спасатели вручную прокрутили чертово колесо в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске остановилось в четверг, в кабинках находились семь человек, их спасли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные при помощи трехколенной лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения полностью.

Никто не пострадал. В спасательной операции принимали участие 15 человек и 5 единиц техники.

Высота этого колеса обозрения — 67 метров. Оно было запущено в 2019 году. С него открывается вид на Обь с Бугринским мостом, левый берег с высотками «Ясного берега», центр и ТЭЦ-5. Колесо делает оборот за 13-15 минут.

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