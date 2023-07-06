Россия пригрозила Украине газовыми санкциями

Россия может ввести санкции против украинской компании «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, «Нафтогаз» продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу. Так, компания уже подала многомиллиардный иск к России в суды США.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны», — сказал Миллер.

При этом сам «Нафтогаз» под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств. Так, компания не принимает российский газ на станции «Сохрановка», но продолжает требовать оплату за транзит.

Миллер подчеркнул, что потерял свое фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство в условиях санкций и русофобии, поэтому считает инициированные арбитражные обязательства нелегитимными.