НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия пригрозила Украине газовыми санкциями

Источник:
ТАСС
1313 0

Россия может ввести санкции против украинской компании «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, «Нафтогаз» продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу. Так, компания уже подала многомиллиардный иск к России в суды США.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза" исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны», — сказал Миллер.

При этом сам «Нафтогаз» под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств. Так, компания не принимает российский газ на станции «Сохрановка», но продолжает требовать оплату за транзит.

Миллер подчеркнул, что потерял свое фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство в условиях санкций и русофобии, поэтому считает инициированные арбитражные обязательства нелегитимными.

Еще по теме
Бензин Аи-92 обновил ценовой рекорд
Украина попросит у Запада десять годовых бюджетов
Санкции против России дорого обошлись Европе
Нейросеть нашла в России запасы нефти
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Военные перехватили страшные переговоры бойца ВСУ с командиром
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Ученые предсказали исход войны между Россией и США
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
Российские войска захватили британскую ракету Storm Shadow
Финляндия признала бесполезность ухода «всего бизнеса» из России
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

Пророссийские взгляды гласят:По итогам Победы 1945 года территория окраины принадлежит СССР.Россия после...