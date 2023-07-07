Разновидности вкладов: какой выбрать

В современном мире иметь пассивный доход в качестве своеобразной подушки безопасности хочется каждому человеку. Наиболее популярный способ для этого — вклад под проценты. Прежде чем открывать его, необходимо определиться с видом депозита, которых не так уж и мало.

Вклад до востребования

Этот вклад под проценты считается наиболее удобным для клиента, поскольку точного срока действия договором не предусмотрено, а денежные средства можно снять в любой момент или, наоборот, пополнить счет. Причем даже если клиент снял часть денежных средств, то проценты будут дальше начисляться на остаток по счету.

Но по вкладам до востребования сегодня устанавливается сниженная процентная ставка по сравнению с другими разновидностями.

Срочные вклады

В данном случае в договоре заранее прописывается четкий срок действия вклада, на протяжении которого клиент не может совершать никаких операций с депозитным счетом. Срок действия депозита при срочном вкладе устанавливается в индивидуальном порядке.

Как только срок депозита заканчивается, кредитная организация возвращает всю вложенную сумму клиенту с процентами. В некоторых случаях допускается досрочное снятие денежных средств с депозитного счета, но в таком случае клиент теряет проценты.

На срочные вклады процентная ставка выше. Их можно разделить на три вида:

Сберегательный. Данный вид вкладов можно назвать классическим, поскольку он используется клиентами наиболее часто. Клиент не может проводить операции со счетом. Как правило, срок действия депозита исчисляется несколькими годами.

Накопительный. Этот вклад помогает быстрее накопить нужную сумму на какие-то крупные покупки. Допускается пополнение депозитного счета, но не допускается снятие денежных средств. Размер процентной ставки определяется индивидуально.

Расчетный. В данном случае частичное снятие средств допустимо, причем после такого действия клиент не теряет проценты. Главное, чтобы на счету всегда оставался установленный банком минимальный остаток. В таком случае начисление процентов будет продолжено.