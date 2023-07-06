Уклонистов лишат права на регистрацию автомобиля

Проигнорировавшие повестку в военкомат граждане России не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — сказал он на пресс-конференции.

Черников отметил, что в рамках федерального закона общая информационная база обновляется каждый день и вся связанная с призывом актуальная информация будет у ГИБДД. Наложенное МВД ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета.

11 июля вступает в силу приказ МВД, согласно которому военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его.