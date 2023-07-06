НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Уклонистов лишат права на регистрацию автомобиля

Источник:
ТАСС
502 9

Проигнорировавшие повестку в военкомат граждане России не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — сказал он на пресс-конференции.

Черников отметил, что в рамках федерального закона общая информационная база обновляется каждый день и вся связанная с призывом актуальная информация будет у ГИБДД. Наложенное МВД ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета.

11 июля вступает в силу приказ МВД, согласно которому военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его.

Еще по теме
МВД запретит уклонистам водить автомобиль
Штрафы для электросамокатчиков увеличатся до «автомобильных»
Пассажиров такси принудительно застрахуют
Машины Tesla в режиме автопилота в США унесли жизни 17 человек
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Военные перехватили страшные переговоры бойца ВСУ с командиром
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Ученые предсказали исход войны между Россией и США
Обсуждение (9)
Картина дня
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
Российские войска захватили британскую ракету Storm Shadow
Финляндия признала бесполезность ухода «всего бизнеса» из России
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

Пророссийские взгляды гласят:По итогам Победы 1945 года территория окраины принадлежит СССР.Россия после...