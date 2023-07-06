Нейросеть YandexGPT появилась в «Яндекс Браузере»

«Яндекс» внедрил собственную нейросеть YandexGPT в «Яндекс Браузер», сообщает пресс-служба компании. Новая опция доступна в версиях браузера для Windows, macOS и Linux, а также на Android и iOS.

Нейросеть сможет обобщать ключевые мысли текстов в виде тезисов. Полученные тезисы можно прочитать за 30-60 секунд, они отображаются в интерфейсе «Яндекс Браузера» поверх открытой вкладки.

Речь идет о пересказе русскоязычных статей длиной до 30 тысяч знаков. Скоро нейросеть сможет обобщать тексты и длиннее этого значения. Нейросетевой пересказ браузера также будет работать в документах форматов pdf и docx.

15 июня 2023 года Яндекс добавил языковую модель YandexGPT в свой сервис генерации изображений — «Шедеврум». Теперь пользователи приложения могут в ответ на текстовый запрос получить не только картинку, но и содержательный пост.