Преимущества и недостатки оплаты по QR‑коду

Оплата по QR-коду — один из способов безналичной оплаты товаров и услуг. У него есть как достоинства, так и недостатки.

Прием оплаты по QR-коду получил популярность недавно. Чтобы им пользоваться, банк должен быть подключен к системе быстрых платежей.

При оплате покупок в обычном магазине клиент заходит в мобильное приложение банка и проводит оплату. Если QR-код статический, то сумма сразу появляется на экране. Если динамический — ее следует ввести самостоятельно.

При совершении покупок в интернете QR-код отображается на экране, его необходимо отсканировать удобным гаджетом. Важно проверить соответствие суммы платежа и лишь только потом подтвердить оплату.

Преимущества и недостатки

Предприниматели, которые используют данный способ оплаты, выделяют несколько преимуществ:

Компенсация для малого и среднего бизнеса. Данное правило появилось в прошлом году. Предприниматели не оплачивают комиссию за совершение платежей.

Отсутствие оборудование. При стандартном кассовом обслуживании надо в обязательном порядке приобретать специальное оборудование или брать его в аренду. В любом случае это дополнительные затраты. При оплате по QR-коду оборудование не требуется, а потому получается отличная экономия.

Срок зачисления денежных средств. Это происходит моментально, что очень удобно.

Но у оплаты по QR-коду есть и определенные недостатки:

Ошибка в сумме. При использовании статического кода остается вероятность, что покупатель введет неверную сумму. Ситуация поправимая, но занимает некоторое время.

Наличие гаджета. Оплату по QR-коду невозможно провести без смартфона или планшета с выходом в интернет.

Отсутствие кэшбека. При альтернативе покупатель выберет другой способ оплаты, чтобы получить начисления. Но у некоторых банков есть возможность начисления кэшбека.