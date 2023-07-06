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Набиуллина объяснила падение рубля

Источник:
ТАСС
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила падение рубля, по ее словам, причинами ослабления национальной валюты стали изменения динамики внешней торговли и растущий дефицит бюджета.

«Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта»,— сказала Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что плавающий курс является благом, который позволяет экономике «легче абсорбировать внешние шоки и изменения». При этом она призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет учитывать риски и динамику курса при принятии решения по ключевой ставке. Она добавила, что считает эффективной существующую денежно-кредитную политику.

Курс рубля начал ослабевать с начала лета. 6 июня курс евро превышал 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Доллар торгуется выше 93 рублей. При этом прошлым летом стоимость американской валюты падала до 50 рублей.

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Топ комментариев

Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

Пророссийские взгляды гласят:По итогам Победы 1945 года территория окраины принадлежит СССР.Россия после...