Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила падение рубля, по ее словам, причинами ослабления национальной валюты стали изменения динамики внешней торговли и растущий дефицит бюджета.

«Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта»,— сказала Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что плавающий курс является благом, который позволяет экономике «легче абсорбировать внешние шоки и изменения». При этом она призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет учитывать риски и динамику курса при принятии решения по ключевой ставке. Она добавила, что считает эффективной существующую денежно-кредитную политику.

Курс рубля начал ослабевать с начала лета. 6 июня курс евро превышал 102 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Доллар торгуется выше 93 рублей. При этом прошлым летом стоимость американской валюты падала до 50 рублей.