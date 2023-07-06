Опасные расширения нашли в магазине Google Chrome

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили масштабную кампанию по распространению вредоносного программного обеспечения через расширения для браузера в официальном магазине Chrome Web Store.

Всего было обнаружено 34 опасных расширения, все они были установлены около 87 миллионов раз. Зараженные расширения были обнаружены после того, как исследователь кибербезопасности Владимир Палант нашел в магазине расширение PDF Toolbox.

Он выяснил, что после установки расширение подгружало произвольный код с подозрительного сайта на все страницы, которые посещал пользователь. Анализ кода показал, что расширение умеет подменять адреса в поисковой выдаче или вставлять рекламу.

Впоследствии было найдено еще 33 расширения с аналогичным зловредным кодом, которые предлагали разные функции, такие как конвертация файлов, редактирование фото или управление закладками. Эти расширения появились в магазине в 2021 и 2022 годах.

Google после извещения удалила все обнаруженные экспертами расширения, в том числе самое популярное из них под названием Autoskip for Youtube, которое имело более 9 миллионов загрузок. Однако уже скачавшие расширения пользователи должны удалить их из своего браузера вручную.