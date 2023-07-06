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Дронов с ИИ научили собирать спелые яблоки

Источник:
Sibnet.ru
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Дрон сборщик яблок
Фото: © Tevel

Израильская компания Tevel в сотрудничестве с чилийской компанией Unifrutti представила инновационную систему сбора яблок с помощью роботизированной платформы, оснащенной искусственным интеллектом.

Дроны, управляемые искусственным интеллектом, взлетают со специальной платформы и собирают только спелые яблоки среди веток без участия людей. Разработчики обучили нейросеть анализировать внешний вид фруктов и самостоятельно принимать решение о сборе.

Платформа запитана по проводам, это обеспечивает бесперебойную работу летающих дронов-сборщиков. Комплекс может продолжать сбор яблок даже после заката, если настроены соответствующие фильтры освещения.

Сбор яблок роботами осуществляется с помощью присосок с воздушным подсосом, что минимизирует повреждение плодов. Собранные яблоки автоматически помещаются на ленту платформы, а затем направляются в контейнеры для транспортировки на предприятие по упаковке.

Такой подход существенно сокращает затраты на сбор урожая и позволяет собирать только фрукты высокого качества, что обычному человеку может быть сложно осуществить, особенно на больших площадях посадки. В результате это может привести к снижению цен на качественные фрукты.

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Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

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