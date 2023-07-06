Безделье поможет сосредоточиться на работе

Группа ученых из Сиднейского университета обнаружила в ходе исследования, что короткий перерыв в мышлении длительностью всего пять минут способен восстановить внимание при выполнении сложных задач.

В исследовании приняли участие 72 студента университета. В начале эксперимента каждый из них прошел тест по математике: решил собой сложную задачу, занимающую 20 минут. Это было сделано, чтобы истощить внимание участников.

Затем участников разделили на три группы. Студенты контрольной группы сразу приступили к изучению короткого урока о способах умножения двузначных чисел в уме. Участникам второй группы дали пятиминутный перерыв, в течение которого на экране компьютера отображался обратный отсчет.

Участники третьей группы просмотрели видео, на котором показывалась пятиминутная прогулка по тропическому лесу от первого лица, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале «Educational and Developmental Psychologist».

Оказалось, что участники, которым был предоставлен перерыв, давали более точные ответы на вопросы теста. Точность ответов составила 60% для тех, кто смотрел видео прогулки по природе, и 53% для тех, кто наблюдал обратный отсчет. Разница между группами была незначительной, поэтому авторы исследования отметили, что оба вида перерывов равноэффективны, главное — максимально отвлечься от задачи.

Ученые объяснили, что в течение пяти минут перерыва важно заняться другой деятельностью, отойти от компьютера или устройства, проветриться или просто спокойно посидеть, чтобы позволить мозгу отдохнуть от задачи. Они также подчеркнули, что простое пролистывание социальных сетей не считается полноценным отдыхом, поскольку необходимо оторваться от экрана.