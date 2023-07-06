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Иноагент Макс Покровский опомнился и подал иск к Минюсту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tatyana 1504 photo / CC BY-SA 4.0

Музыкант группы «Ногу Свело» Максим Покровский (признан с 31 марта иноагентом в РФ) подал иск к Минюсту России, чтобы оспорить свой статус.

Покровский требует, чтобы его убрали из реестра иноагентов. По информации телеграм-канала Mash, Заседание назначено на 17 июля.

В середине мая была череда исков от артистов, признанных иноагентами. Они пытались оспорить статус, но суд их требования не удовлетворил.

Максим Покровский после начала СВО живет в Америке. Его признали иноагентом с формулировкой: «открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины».

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