Иноагент Макс Покровский опомнился и подал иск к Минюсту

Музыкант группы «Ногу Свело» Максим Покровский (признан с 31 марта иноагентом в РФ) подал иск к Минюсту России, чтобы оспорить свой статус.

Покровский требует, чтобы его убрали из реестра иноагентов. По информации телеграм-канала Mash, Заседание назначено на 17 июля.

В середине мая была череда исков от артистов, признанных иноагентами. Они пытались оспорить статус, но суд их требования не удовлетворил.

Максим Покровский после начала СВО живет в Америке. Его признали иноагентом с формулировкой: «открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины».