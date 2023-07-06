Курс евро пробил психологический потолок

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже пробил психологический потолок в 100 рублей. Стоимость европейской валюты утром 6 июля поднималась максимально до 100,31 рубля.

Для курса евро это стало максимальным значением с марта 2022 года. Одновременно доллар дорожал до 92,39 рубля, юань торговался на уровне 12,62 рубля.

В прошлом году для снижения спроса на валюту Центробанк ввел высокую комиссию на покупку, а также повысил ключевую ставку до 15% годовых. Кроме этого, была введена стопроцентная продажа валютной выручки экспортерами. После этого рубль значительно укрепился.

В настоящее время на рубль давит ухудшение платежного баланса из-за уменьшения экспортной выручки, а также высокие бюджетные расходы. При этом власти ранее называли комфортный диапазон курса доллара в текущих условиях — он составляет 80-90 рублей.