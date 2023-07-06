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Экономист объяснил невозможность спрогнозировать курс рубля

Источник:
«Газета.ру»
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Курс рубля определяется информационным фоном и ажиотажным спросом, которые трудно предугадать, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Во вторник, 4 июля, курс доллара на Мосбирже впервые с 28 марта 2022 года был выше 90 рублей, а курс европейской валюты поднимался до 98 рублей.

«Спрогнозировать это все очень сложно — рост курса доллара по отношению к рублю уже вырвался за экономические границы, за экономические факторы. Он определяется не очень спокойным информационным фоном», — сказал Беляев в интервью «Газете.ру».

По его словам, это относится и к доллару, и к евро — объяснение одно и то же. Состоние российской экономики «не определяет падение рубля по отношению к доллару на такие величины», отметил Беляев.

«Мы видим, что курс рубля по отношению к доллару определяется повышенным, ажиотажным спросом, ажиотажными факторами. Не исключено, что они могут продолжиться и завтра, и послезавтра», — полагает экономист.

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Топ комментариев

Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

Пророссийские взгляды гласят:По итогам Победы 1945 года территория окраины принадлежит СССР.Россия после...