Экономист объяснил невозможность спрогнозировать курс рубля

Курс рубля определяется информационным фоном и ажиотажным спросом, которые трудно предугадать, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Во вторник, 4 июля, курс доллара на Мосбирже впервые с 28 марта 2022 года был выше 90 рублей, а курс европейской валюты поднимался до 98 рублей.

«Спрогнозировать это все очень сложно — рост курса доллара по отношению к рублю уже вырвался за экономические границы, за экономические факторы. Он определяется не очень спокойным информационным фоном», — сказал Беляев в интервью «Газете.ру».

По его словам, это относится и к доллару, и к евро — объяснение одно и то же. Состоние российской экономики «не определяет падение рубля по отношению к доллару на такие величины», отметил Беляев.

«Мы видим, что курс рубля по отношению к доллару определяется повышенным, ажиотажным спросом, ажиотажными факторами. Не исключено, что они могут продолжиться и завтра, и послезавтра», — полагает экономист.