Названы самые популярные игры Steam за всю историю

Портал IGN составил список из 15 самых популярных игр в Steam за всю историю платформы. Топ сформировали по максимальному количеству одновременно играющих пользователей.
На первом месте оказалась игра PUBG, которая на пике достигала онлайна в 3,25 миллиона игроков. На втором месте — Counter-Strike: Global Offensive, у которой показатель составил 1,8 миллиона. На третьей позиции — LOST ARK с рекордом в 1,32 миллиона пользователей.
Список самых популярных игр в Steam за всю историю:
- PUBG — 3,25 миллиона игроков
- Counter-Strike: Global Offensive — 1,8 миллиона игроков
- LOST ARK — 1,32 миллиона игроков
- Dota 2 — почти 1,29 миллиона игроков
- Cyberpunk 2077 — 1,05 миллиона игроков
- Elden Ring — 953 426 игроков
- New World — 953 426 игроков
- Hogwarts Legacy — 879 308 игроков
- Goose Goose Duck — 702 845 игроков
- Apex Legends — 624 473 игроков
- Valheim — 502 387 игроков
- Call of Duty: Warzone — 491 670 игроков
- Terraria — 489 886 игроков
- Capcom Arcade Stadium — 472 791 игрок
- Fallout 4 — 472 962 игрока
Первые места в рейтинге заняли онлайновые игры, первенство среди одиночных у фантастического экшена Cyberpunk 2077. При этом игры зачастую не могут похвастаться стабильностью — например, Cyberpunk 2077 установил рекорд сразу после релиза, после чего геймеры утратили интерес к ней.