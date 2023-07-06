Названы самые популярные игры Steam за всю историю

Портал IGN составил список из 15 самых популярных игр в Steam за всю историю платформы. Топ сформировали по максимальному количеству одновременно играющих пользователей.

На первом месте оказалась игра PUBG, которая на пике достигала онлайна в 3,25 миллиона игроков. На втором месте — Counter-Strike: Global Offensive, у которой показатель составил 1,8 миллиона. На третьей позиции — LOST ARK с рекордом в 1,32 миллиона пользователей.

Список самых популярных игр в Steam за всю историю:

PUBG — 3,25 миллиона игроков

Counter-Strike: Global Offensive — 1,8 миллиона игроков

LOST ARK — 1,32 миллиона игроков

Dota 2 — почти 1,29 миллиона игроков

Cyberpunk 2077 — 1,05 миллиона игроков

Elden Ring — 953 426 игроков

New World — 953 426 игроков

Hogwarts Legacy — 879 308 игроков

Goose Goose Duck — 702 845 игроков

Apex Legends — 624 473 игроков

Valheim — 502 387 игроков

Call of Duty: Warzone — 491 670 игроков

Terraria — 489 886 игроков

Capcom Arcade Stadium — 472 791 игрок

Fallout 4 — 472 962 игрока

Первые места в рейтинге заняли онлайновые игры, первенство среди одиночных у фантастического экшена Cyberpunk 2077. При этом игры зачастую не могут похвастаться стабильностью — например, Cyberpunk 2077 установил рекорд сразу после релиза, после чего геймеры утратили интерес к ней.