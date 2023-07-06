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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названы самые популярные игры Steam за всю историю

Источник:
IGN
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Портал IGN составил список из 15 самых популярных игр в Steam за всю историю платформы. Топ сформировали по максимальному количеству одновременно играющих пользователей.

На первом месте оказалась игра PUBG, которая на пике достигала онлайна в 3,25 миллиона игроков. На втором месте — Counter-Strike: Global Offensive, у которой показатель составил 1,8 миллиона. На третьей позиции — LOST ARK с рекордом в 1,32 миллиона пользователей.

Список самых популярных игр в Steam за всю историю:

  • PUBG — 3,25 миллиона игроков
  • Counter-Strike: Global Offensive — 1,8 миллиона игроков
  • LOST ARK — 1,32 миллиона игроков
  • Dota 2 — почти 1,29 миллиона игроков
  • Cyberpunk 2077 — 1,05 миллиона игроков
  • Elden Ring — 953 426 игроков
  • New World — 953 426 игроков
  • Hogwarts Legacy — 879 308 игроков
  • Goose Goose Duck — 702 845 игроков
  • Apex Legends — 624 473 игроков
  • Valheim — 502 387 игроков
  • Call of Duty: Warzone — 491 670 игроков
  • Terraria — 489 886 игроков
  • Capcom Arcade Stadium — 472 791 игрок
  • Fallout 4 — 472 962 игрока

Первые места в рейтинге заняли онлайновые игры, первенство среди одиночных у фантастического экшена Cyberpunk 2077. При этом игры зачастую не могут похвастаться стабильностью — например, Cyberpunk 2077 установил рекорд сразу после релиза, после чего геймеры утратили интерес к ней.

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Игры #Экшены
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