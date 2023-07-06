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Российских спортсменок записали под другими именами в сборную Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Пловчиха Анастасия Сорокина
Пловчиха Анастасия Сорокина
Фото: © пресс-служба министерства спорта Краснодарского края

Несколько российских спортсменок выступят за сборную Сирии на Панарабских играх с измененными именами и датами рождения, сообщил телеграм-канал «Голый спорт». Минспорт заявил, что информация не соответствует действительности, но две девушки действительно сменили спортивное гражданство.

В списках участников Панарабских игр, стартовавших 5 июля в Алжире, упоминаются бадминтонистка Дарья Джеджула как Dasha Dhedhula, велогонщицы Дарья и Татьяна Мальковы — Darie Malko и Tatia Malko, пловчиха Анастасия Сорокина — Enas Sorkine, легкоатлетка Карина Полудкина — Karina Polud, дзюдоистка Милана Мугу — Milana Mrad и гимнастка Александра Максимова — Aleksandra Maksimova.

У Мальковой изменена дата рождения с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001 года, а у Дарьи Джеджулы — с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999 года.

Автор канала «Голый спорт» уточняет, что обе Мугу и Максимова совершили «чистый переход».

«Информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства», — заявило Минспорта «Матч ТВ».

В ведомстве подтвердили, что дзюдостка Мугу и представительница спортивной гимнастики Максимова официально сменили спортивное гражданство и представляют сборную Сирии.

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