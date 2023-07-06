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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Французский генерал заявил о нулевых шансах Украины на победу

Источник:
Sibnet.ru
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Украина обречена на поражение от России — спасти ее может только прямое военное вторжение НАТО, уверен генерал французской армии Жан Бернар Пинатель.

«Мы наблюдаем противостояние между ядерной державой и страной, которую, конечно, спонсируют англосаксы, но которая не имеет значительного технического и человеческого потенциала», — сказал генерал в интервью Le Dialogue.

По его словам, «самое уязвимое место Украины — это ее люди, а точнее их отсутствие — ее лучшие бойцы уже давно мертвы».

«Я абсолютно не верю в успех украинского контрнаступления. У русских значительное превосходство в воздухе. Но у них также есть преимущество и на земле. Даже сами украинцы признают, что они выпускают 4 тысячи снарядов в день, в то время как Россия выпускает 20 тысяч», — отметил Пинатель.

По его оценкам, соотношение потерь Украины и России составляет 5 к 1 в пользу российской стороны, а позиция Запада по затягиванию конфликта приводит лишь к увеличению числа жертв.

«При этом ни США, ни Европа не считаются с потерями Киева, так как их истинная цель — это ослабление Москвы», подчеркнул генерал.

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