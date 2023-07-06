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Зеленский предлагал США начать контрнаступление раньше

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что выступал за начало контрнаступления раньше в переговорах с представителями США и лидерами европейских стран. Для этого он пытался получить необходимое вооружение.

По словам Зеленского, он выразил желание начать контрнаступление намного раньше, так как осознавал, что если оно начнется позже, большие территории могут быть заминированы российскими войсками.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские войска сталкиваются на поле боя с различными сложностями, поэтому контрнаступление идет слишком медленно. Зеленский также поблагодарил США за лидерство в поддержке Украины.

Вооруженные силы Украины предпринимают неудачные попытки наступления с 4 июня. Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что ВСУ не достигли успеха ни на одном из направлений.

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Политика #Мир #Конфликты
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