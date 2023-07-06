Зеленский пообещал судить жителей утраченных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал судебное преследование для пророссийских жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, когда Киев вернет контроль над этими регионами.

«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в эфире американского телевидения.

Он отметил, что ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против украинских вооруженных сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», — отметил он.

Ранее Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса (марихуаны) на Украине.

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине», — сказал он.