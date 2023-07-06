Sol выпустила электронную книгу‑очки

Компания Sol представила новое устройство для чтения электронных книг, предоставляющее уникальное погружение в мир литературы. Sol Reader представляет собой очки с двумя экранами на основе электронных чернил E-Ink, похожих на современные AR/VR-гарнитуры, но с упором на чтение.

Особенность Sol Reader заключается в том, что очки не имеют аппаратной составляющей для обработки контента. Вместо этого устройство может быть подключено по Bluetooth к смартфону на платформах Android или iOS и использоваться в качестве внешнего экрана.

С помощью специального приложения можно отображать электронные книги в формате EPUB и другой текстовый контент на экранах устройства. Для удобного управления контентом предусмотрен миниатюрный беспроводной пульт.

Очки Sol Reader оснащены белой LED-подсветкой экрана с регулируемой яркостью и автоматической оптимизацией освещения в зависимости от окружающего света. Устройство может быть настроено индивидуально для каждого пользователя с учетом особенностей зрения.

Предварительный заказ Sol Reader уже доступен на официальном сайте компании. Устройство предлагается в оправах четырех цветов: черном, серебряном, золотистом и синем. Цена модели составляет 350 долларов, а поставки ожидаются этой осенью.