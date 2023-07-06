Россия вошла в топ самых атакуемых хакерами стран

Россия вошла в десятку самых атакуемых DDoS-атаками стран. Злоумышленники наиболее часто атакуют энергетический сектор, нефтяную сферу, транспортную отрасль и производственную сферу.

Компания StormWall обнародовала результаты своего последнего исследования, посвященного состоянию кибербезопасности в России и мире во втором квартале 2023 года. количество DDoS-нападений на российские компании во втором квартале 2023 года выросло на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Количество атак на правительственные организации выросло на 118% по сравнению с прошлым годом. На энергетический сектор составил 74%, на нефтяную отрасль — 53%. В области культуры зафиксировано увеличение на 42%, а число нападений на транспортную сферу поднялось на 26%.

В общей сложности на Россию пришлось 5,3% всех зарегистрированных в мире DDoS-атак во втором квартале 2023 года. Согласно этому показателю, Россия заняла восьмое место. Самыми атакуемыми странами стали США (16,2%), Индия (12,8%) и Китай (10,4%).

Продажи ноутбуков в России сильно снизились

Исследователи отметили, что хакеры активно используют IoT-устройства и виртуальные частные серверы (VPS) для создания ботнетов. Статистика показывает, что май стал пиковым месяцем по числу атак, приходящихся на этот период, составив 42% всех атак в России.