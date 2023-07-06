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Дело о нападении на Милашину завели спустя почти двое суток

Источник:
Sibnet.ru
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Журналистка Елена Милашина после избиения
Фото: © телеграм-канал «Новой газеты»

СК Чечни завел уголовное дело после нападения журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которых жестоко избили в Грозном.

Дело завели по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (пункты «г», «д», «з» части 2 статьи 112 УК, до пяти лет лишения свободы) и о причинении легкого вреда здоровью (пункты «а», «в» части 2 статьи 115 УК, до двух лет лишения свободы), сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Нападение на журналистку и адвоката произошло рано утром 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Такси, в котором они ехали из аэропорта, блокировали три машины. 

Милашину и Немова, как рассказала журналистка, били пропиленовыми трубами, угрожали отрезать пальцы, требовали пароли от техники. Милашиной обрили голову и залили лицо зеленкой, Немов получил ножевое ранение в ногу. Они связывают нападение с профессиональной деятельностью.

В московской клинике, куда в итоге доставили Милашину, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей, сообщила «Новая газета» в телеграм-канале.

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ЧП #Громкое дело #Криминал
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