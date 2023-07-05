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Рунет временно отключили от глобальной Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Глобальные учения по обеспечению устойчивости Рунета прошли в ночь с 4 на 5 июля, в рамках мероприятия был временно выключен международный Интернет.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что учения, тестирующие устойчивость российского сегмента Сети, должны проводиться каждый год. По его словам, учения прошли успешно, передает РБК.

Одной из целей учений была отработка сценария, при котором Россию отключат полностью от международного Интернета и пользователям придется пользоваться исключительно ресурсами Рунета.

Согласно законам, Роскомнадзор отвечает за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета. В случае возникновения угроз ведомство сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.

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Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

Пророссийские взгляды гласят:По итогам Победы 1945 года территория окраины принадлежит СССР.Россия после...