Рунет временно отключили от глобальной Сети

Глобальные учения по обеспечению устойчивости Рунета прошли в ночь с 4 на 5 июля, в рамках мероприятия был временно выключен международный Интернет.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что учения, тестирующие устойчивость российского сегмента Сети, должны проводиться каждый год. По его словам, учения прошли успешно, передает РБК.

Одной из целей учений была отработка сценария, при котором Россию отключат полностью от международного Интернета и пользователям придется пользоваться исключительно ресурсами Рунета.

Согласно законам, Роскомнадзор отвечает за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета. В случае возникновения угроз ведомство сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.