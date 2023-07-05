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Стартовали продажи «российских» автомобилей BAIC

Источник:
Sibnet.ru
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Официальные продажи автомобилей BAIC стартовали в России, в настоящее время у дилеров уже доступны две модели BAIC: U5 Plus и Х35, сообщает пресс-служба компании.

Седан U5 Plus предлагается по цене 1 699 900 рублей, за кроссовер X35 просят минимум 1 698 000 рублей. Позднее россиянам станет доступна модель BJ40, которая будет стоить от 3 759 900 рублей.

U5 Plus получил 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 лошадиных сил, для X35 доступно два бензиновых двигателя: 1,5-литровый 116-сильный атмосферник и 150-сильный турбомотор. На выбор есть механическая коробка передач и вариатор.

Производство BAIC налажено на мощностях компании «Автотор» в Калининграде. Комплектующие для автомобилей поставляются с китайских предприятий компании. Со следующего года планируется ввести производство по полному циклу.

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Alhazred

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mosquito__2010

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Иркут 69

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kygear

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