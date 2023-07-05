ЦРУ обвинило Зеленского в саботаже

Украинское руководство в обход ЦРУ тайно проводит операции, не согласованные с Вашингтоном. Американская спецслужба считает такое поведение саботажем.

«Диверсионные атаки Киева и операции за пределами Украины создали совершенно новое осложнение, и продолжающийся саботаж может иметь катастрофические последствия», — пишет издание Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке.

По информации издания, Вашингтон неоднократно выражал украинскому руководству недовольство из-за атак на трубопроводы «Северных потоков», но за этим последовали и другие акты саботажа со стороны Киева.

Отмечается, что на сегодня Центральное разведывательное управление США не владеет информацией о планах президента Украины Владимира Зеленского. Кроме этого, Вашингтон сомневается, что сможет заставить Киев соблюдать заключенные договоренности.