Раскрыты подробности ночной встречи Путина и Мишустина

Ночная встреча президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина, которая состоялась 5 июля, был посвящена экономике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они в постоянном диалоге, в ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже происходит во время таких очных встреч», — уточнил Песков.

По его словам, кадровые решения на встрече не обсуждались — Мишустин доложил Путину о «благоприятных макроэкономических тенденциях» и рассказал о новых прогнозах по инфляции.

Мишустин на ночной встрече с Путиным выразил уверенность в росте ВВП в годовом выражении более чем на 2%. При этом Всемирный банк прогнозировал спад ВВП России в 2023 году на 0,2%. За пять месяцев рост российского ВВП составил 0,6%.

Позднее время проведения встречи с премьером Путин ранее объяснил тем, что до этого у него были гости из Дагестана. В частности, он встретился с восьмилетней Раисат Акиповой из Дербента.