«Пищеблок 2»: как победить жажду крови

Второй сезон сериала «Пищеблок» стартует 8 июля. В новых эпизодах герои повзрослеют и столкнутся с еще большими опасностями. Что ждать от продолжения мистического детектива и оправдает ли он ожидания зрителей?
Первый «Пищеблок» сняли по одноименному роману Алексея Иванова, продолжение выйдет уже по оригинальному сценарию.
Что было в первом сезоне «Пищеблока»
Действие первого сезона «Пищеблока» развивается в 1980 году, когда школьники и вожатые приезжают в советский лагерь «Буревестник». Главный герой Валерка Лагунов оказывается в гуще событий. Он первый заметил, что в лагере творится нечто мистическое, и начал свое расследование.
Как знают зрители, посмотревшие первый сезон, Валерка спас своих одноклассников и первую любовь Анастасию от стратилата, главного вампира, отдав себя в жертву. В итоге главный герой сам стал могущественным вампиром, не желая этого.
Сюжет второго сезона «Пищеблока»
В продолжении «Пищеблока» события развернутся спустя три года, после летней смены в «Буревестнике».
Все это время Валерка стойко сопротивляется своей вампирской природе. Внешне он ведет нормальную жизнь старшеклассника, к тому же занимает пост старосты класса. Валерку поддерживают друзья из лагеря — вожатый Игорь Корзухин и первая любовь Анастасия.
Новым ключевым персонажем становится загадочная девочка Рита Шарова, пришедшая в класс к героям. Она оказывается очень умной и настойчивой, и вот-вот разоблачит одноклассника-вампира.
Страшное начинается, когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир. Под угрозой вновь оказываются близкие Валерки и его тайна и жизнь. Герою придется воспользоваться своим могуществом, чтобы побороть более темную силу.
Судя по трейлеру, во втором сезоне «Пищеблока» зрителей ждет больше экшена и мистики, а идея автора романа отойдет далеко на второй план.
Герои о новом сезоне
«Валерка остался таким же решительным, смелым и рассудительным, хотя с финала первого сезона многое для него поменялось. Он теперь вампир, постоянно борется с жаждой крови, что сказывается на его состоянии и отношениях с окружающими», — рассказал актер Петр Натаров о своем персонаже «Кинопоиску».
Актер отметил, что он искал свою индивидуальную форму вампира, чтобы не сливаться с общими приемами в поп-культуре.
Новенькую в классе Валерки сыграла актриса Ксения Трейстер. Она считает, что ее героиня — умная, самодостаточная и бескомпромиссная.
«Для меня второй сезон прежде всего о взрослении и выборе, который иногда дается с большими усилиями. А еще о поиске света», — отметила Трейстер.
Новых персонажей во втором сезоне сыграли Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Александра Ревенко. В продолжении также появятся герои первого «Пищеблока» в исполнении Ангелины Стречиной, Сергея Епишева и Дениса Парамонова.
Премьера второго сезона «Пищеблока» состоится с 8 июля на «Кинопоиске»