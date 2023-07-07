«Пищеблок 2»: как победить жажду крови

Второй сезон сериала «Пищеблок» стартует 8 июля. В новых эпизодах герои повзрослеют и столкнутся с еще большими опасностями. Что ждать от продолжения мистического детектива и оправдает ли он ожидания зрителей?

Первый «Пищеблок» сняли по одноименному роману Алексея Иванова, продолжение выйдет уже по оригинальному сценарию.

Что было в первом сезоне «Пищеблока»

Действие первого сезона «Пищеблока» развивается в 1980 году, когда школьники и вожатые приезжают в советский лагерь «Буревестник». Главный герой Валерка Лагунов оказывается в гуще событий. Он первый заметил, что в лагере творится нечто мистическое, и начал свое расследование.

Как знают зрители, посмотревшие первый сезон, Валерка спас своих одноклассников и первую любовь Анастасию от стратилата, главного вампира, отдав себя в жертву. В итоге главный герой сам стал могущественным вампиром, не желая этого.

Сюжет второго сезона «Пищеблока»

В продолжении «Пищеблока» события развернутся спустя три года, после летней смены в «Буревестнике».

Все это время Валерка стойко сопротивляется своей вампирской природе. Внешне он ведет нормальную жизнь старшеклассника, к тому же занимает пост старосты класса. Валерку поддерживают друзья из лагеря — вожатый Игорь Корзухин и первая любовь Анастасия.

Новым ключевым персонажем становится загадочная девочка Рита Шарова, пришедшая в класс к героям. Она оказывается очень умной и настойчивой, и вот-вот разоблачит одноклассника-вампира.

Страшное начинается, когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир. Под угрозой вновь оказываются близкие Валерки и его тайна и жизнь. Герою придется воспользоваться своим могуществом, чтобы побороть более темную силу.

Судя по трейлеру, во втором сезоне «Пищеблока» зрителей ждет больше экшена и мистики, а идея автора романа отойдет далеко на второй план.

Герои о новом сезоне

«Валерка остался таким же решительным, смелым и рассудительным, хотя с финала первого сезона многое для него поменялось. Он теперь вампир, постоянно борется с жаждой крови, что сказывается на его состоянии и отношениях с окружающими», — рассказал актер Петр Натаров о своем персонаже «Кинопоиску».

Актер отметил, что он искал свою индивидуальную форму вампира, чтобы не сливаться с общими приемами в поп-культуре.

Новенькую в классе Валерки сыграла актриса Ксения Трейстер. Она считает, что ее героиня — умная, самодостаточная и бескомпромиссная.

«Для меня второй сезон прежде всего о взрослении и выборе, который иногда дается с большими усилиями. А еще о поиске света», — отметила Трейстер.

Новых персонажей во втором сезоне сыграли Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Александра Ревенко. В продолжении также появятся герои первого «Пищеблока» в исполнении Ангелины Стречиной, Сергея Епишева и Дениса Парамонова.

Премьера второго сезона «Пищеблока» состоится с 8 июля на «Кинопоиске»