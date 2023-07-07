НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Пищеблок 2»: как победить жажду крови

Источник:
Sibnet.ru
422 0
Фото: © кадр из второго сезона «Пищеблока»
Второй сезон сериала «Пищеблок» стартует 8 июля. В новых эпизодах герои повзрослеют и столкнутся с еще большими опасностями. Что ждать от продолжения мистического детектива и оправдает ли он ожидания зрителей?

Первый «Пищеблок» сняли по одноименному роману Алексея Иванова,  продолжение выйдет уже по оригинальному сценарию.

Что было в первом сезоне «Пищеблока»

Действие первого сезона «Пищеблока» развивается в 1980 году, когда школьники и вожатые приезжают в советский лагерь «Буревестник». Главный герой Валерка Лагунов оказывается в гуще событий. Он первый заметил, что в лагере творится нечто мистическое, и начал свое расследование.

Как знают зрители, посмотревшие первый сезон, Валерка спас своих одноклассников и первую любовь Анастасию от стратилата, главного вампира, отдав себя в жертву. В итоге главный герой сам стал могущественным вампиром, не желая этого.

Сюжет второго сезона «Пищеблока»

В продолжении «Пищеблока» события развернутся спустя три года, после летней смены в «Буревестнике».

Все это время Валерка стойко сопротивляется своей вампирской природе. Внешне он ведет нормальную жизнь старшеклассника, к тому же занимает пост старосты класса. Валерку поддерживают друзья из лагеря — вожатый Игорь Корзухин и первая любовь Анастасия.

Новым ключевым персонажем становится загадочная девочка Рита Шарова, пришедшая в класс к героям. Она оказывается очень умной и настойчивой, и вот-вот разоблачит одноклассника-вампира.

Страшное начинается, когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир. Под угрозой вновь оказываются близкие Валерки и его тайна и жизнь. Герою придется воспользоваться своим могуществом, чтобы побороть более темную силу.

Судя по трейлеру, во втором сезоне «Пищеблока» зрителей ждет больше экшена и мистики, а идея автора романа отойдет далеко на второй план.

Герои о новом сезоне

«Валерка остался таким же решительным, смелым и рассудительным, хотя с финала первого сезона многое для него поменялось. Он теперь вампир, постоянно борется с жаждой крови, что сказывается на его состоянии и отношениях с окружающими», — рассказал актер Петр Натаров о своем персонаже «Кинопоиску».

Актер отметил, что он искал свою индивидуальную форму вампира, чтобы не сливаться с общими приемами в поп-культуре.

Новенькую в классе Валерки сыграла актриса Ксения Трейстер. Она считает, что ее героиня — умная, самодостаточная и бескомпромиссная.

«Для меня второй сезон прежде всего о взрослении и выборе, который иногда дается с большими усилиями. А еще о поиске света», — отметила Трейстер.

Новых персонажей во втором сезоне сыграли Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Александра Ревенко. В продолжении также появятся герои первого «Пищеблока» в исполнении Ангелины Стречиной, Сергея Епишева и Дениса Парамонова.

Премьера второго сезона «Пищеблока» состоится с 8 июля на «Кинопоиске»

Еще по теме
Лого фильма «Вилли Вонка» оказалось похоже на детское ругательство
Российские сериалы попали на Берлинский фестиваль
Том Круз запланировал съемки в «Миссии» до 80 лет
Зоя Бербер сыграет главную роль в комедии «Найти папу»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Военные перехватили страшные переговоры бойца ВСУ с командиром
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Обсуждение (0)
Картина дня
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Россия резко повысит утильсбор на ввозимые автомобили
Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез»
Два российских стратега Ту‑95МС сели недалеко от Аляски
Самое обсуждаемое
43
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
29
Пригожин получил из бюджета под 2 трлн рублей
29
Украина стала идеальным полигоном для западных вооружений
28
Набиуллина объяснила падение рубля
26
Украина сменила стратегию контрнаступления