Сериал «Сын»: детектив о материнской любви

Новый сериал «Сын» в жанре детективной драмы начнется на телеканале «Россия» с 10 июля. В центре сюжета несчастная мать, не теряющая надежды найти своего ребенка.

Главную женскую роль, Александру Полякову, сыграла актриса Дарья Урсуляк («Дылды», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Годунов»). Ключевая мужская роль досталась Антону Филипенко, он исполнил майора Орлова, который берется за расследование пропажи ребенка.

Сюжет сериала «Сын»

Сериал перенесет зрителя в город-миллионник Зауральск, где живет и работает учительницей музыки Александра Полякова. Ее жизнь омрачена тем, что несколько лет назад она потеряла четырехлетнего сына Даню — он попросту пропал, а правоохранительные органы не сумели разыскать ребенка, предполагая, что тот погиб.

Из-за трагедии у Александры разрушился брак с отцом Дани Антоном. А спасает героиню только работа в школе.

Однажды Александра видит в выпуске новостей мальчика, очень похожего на сына. Она уверена, что ее сын жив, но близкие считают, что женщина попросту сходит с ума от горя. Единственный, кто берется помочь Поляковой — отец одной из ее учениц, майор Орлов. Расследование приводит героев к шокирующим результатам.

Создатели о сериале

«Наша история достаточно простая: она о матери, которая хочет быть рядом со своим ребенком. Кроме детективной линии, в сюжете есть психологическая интрига, которая держит зрителя в напряжении», — цитирует пресс-служба канала «Россия» режиссера Флюзу Фархшатову.

По словам Дарьи Урсуляк, она на столько прониклась историей, что начала волноваться за свою дочь.

«Когда я снималась в проекте, моя дочь находилась на даче. Съемки заканчивались поздно, я не успевала до нее доехать, чтобы увидеть, обнять. И меня все время преследовало ощущение, что я, так или иначе, живу в этой истории, разлученная со своим ребенком. Очень неприятное ощущение», — призналась актриса.

Премьера детективной драмы «Сын» — 10 июля в 21.20 на канале «Россия».