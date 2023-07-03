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Король Великобритании Карл III примерил юбку

Источник:
Sibnet.ru
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Король Великобритании Карл III прибыл с официальным визитом в Шотландию, при этом для своего официального образа он выбрал килт — предмет мужской шотландской национальной одежды, напоминающий юбку.

Образ дополнили белая рубашка с галстуком, серый жилет, пиджак, поясная сумка-кошель и башмаки на шнуровке, следует из официальных фотографий визита, распространенных пресс-службой монарха.

Поездка короля Карла III в Шотландию приурочена к ежегодной «Холирудской неделе». В понедельник он посетил Киннейл Хаус в Эдинбурге вместе со своей супругой Камиллой.

Известно, что король пробудет в самом северном регионе Великобритании до четверга и проведет за это время ряд традиционных мероприятий, в том числе так называемую церемонию ключей и садовую вечеринку.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке

ygrek.l-579

А чё такая СТРАШНАЯ??? Раньше пластические хирурги старались маскировать свою работу, а нуне выставляют...

nicollaich

Европейская подстилка."Мы, как американцы"(с)Тьфу

userkc

танки тоже не желали поставлять, поставили. и так все остальное