Король Великобритании Карл III примерил юбку

Король Великобритании Карл III прибыл с официальным визитом в Шотландию, при этом для своего официального образа он выбрал килт — предмет мужской шотландской национальной одежды, напоминающий юбку.

Образ дополнили белая рубашка с галстуком, серый жилет, пиджак, поясная сумка-кошель и башмаки на шнуровке, следует из официальных фотографий визита, распространенных пресс-службой монарха.

Поездка короля Карла III в Шотландию приурочена к ежегодной «Холирудской неделе». В понедельник он посетил Киннейл Хаус в Эдинбурге вместе со своей супругой Камиллой.

Известно, что король пробудет в самом северном регионе Великобритании до четверга и проведет за это время ряд традиционных мероприятий, в том числе так называемую церемонию ключей и садовую вечеринку.