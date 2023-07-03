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Сергей Светлаков вернулся на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/sergeysvetlakov

Сергей Светлаков и ТНТ заключили эксклюзивный контракт, по условиям которого шоумен с 1 июля будет работать на телеканал.

«Сережа — это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись», — цитирует пресс-служба ТНТ директора канала Тину Канделаки.

Канал уже подтвердил участие Светлакова в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства комика и комедийный сериал, в котором он выступил продюсером.

На ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет. В 2018 году он перешел на СТС. Контракт с ТНТ начинает действовать с 1 июля, а 3 июля на ТНТ стартует показ комедийного детектива «Тайна пропавшей деревни», где шоумен выступил в качестве сценариста и продюсера.

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