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Шойгу впервые высказался о мятеже Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Сергей Шойгу
Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые высказался по поводу попытки мятежа Евгения Пригожина.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву, попутно заняв Ростов-на-Дону. Но уже вечером 24 июня развернул колонны, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Но позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело закроют.

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