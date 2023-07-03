Шойгу впервые высказался о мятеже Пригожина

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые высказался по поводу попытки мятежа Евгения Пригожина.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву, попутно заняв Ростов-на-Дону. Но уже вечером 24 июня развернул колонны, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Но позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело закроют.