Покушение на главу Крыма сорвали в последний момент. ВИДЕО

Спецслужбы Украины организовали покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, преступление предотвратили сотрудники ФСБ РФ, сообщает ведомство.

ФСБ задержала 35-летнего гражданина России, который, «был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности». На допросе он признался, что был завербован спецслужбами Украины в декабре 2022 года и получил позывной «Каратист».

По данным ведомства, в июне агент иностранной спецслужбы приехал в Крым. Он ждал, когда ему дадут информацию, где находится автомобиль для установки на нем мины. Потом эту машину надо было поставить на Севастопольскую улицу, чтобы она взорвалась в момент проезда кортежа Аксенова.

Но довести преступный умысел до конца подрывник не успел. Его задержали при изъятии из тайника взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»), а также части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Обвиняемого арестовали. Ему гроит лишение свободы на срок более 10 лет.