НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Покушение на главу Крыма сорвали в последний момент. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
377 2

Спецслужбы Украины организовали покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, преступление предотвратили сотрудники ФСБ РФ, сообщает ведомство.

ФСБ задержала 35-летнего гражданина России, который, «был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности». На допросе он признался, что был завербован спецслужбами Украины в декабре 2022 года и получил позывной «Каратист».

По данным ведомства, в июне агент иностранной спецслужбы приехал в Крым. Он ждал, когда ему дадут информацию, где находится автомобиль для установки на нем мины. Потом эту машину надо было поставить на Севастопольскую улицу, чтобы она взорвалась в момент проезда кортежа Аксенова.

Но довести преступный умысел до конца подрывник не успел. Его задержали при изъятии из тайника взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»), а также части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Обвиняемого арестовали. Ему гроит лишение свободы на срок более 10 лет.

Еще по теме
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
Оглашен приговор экс-главе МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»
Уголовное дело по мятежу Пригожина прекратили
Источник сообщил о продолжении расследования дела Пригожина
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский пообещал ударить по российской армии до саммита НАТО
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Американские наемники рассказали об ужасных боях на Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке

ygrek.l-579

А чё такая СТРАШНАЯ??? Раньше пластические хирурги старались маскировать свою работу, а нуне выставляют...

userkc

танки тоже не желали поставлять, поставили. и так все остальное

scorpion2777

Не было у них никогда своего. Всё дано царями российскими, Лениным, Хрущём, этим вообще незаконно. Пора...