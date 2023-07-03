Хоккейная «Сибирь» трогательно попрощалась со старым ЛДС

Хоккейный клуб «Сибирь» начнет сезон на новой ледовой арене, переезд уже начался и завершится в августе, сообщается на сайте клуба.

«Сибирь» опубликовала трогательное видео, в котором талисман клуба Снеговик собирает вещи и уходит со старого ЛДС.

«Мы начинаем переезд на новую арену. Первым собрался Снеговик», — говорится в телеграм-канале ХК «Сибирь».

Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что детали переезда составляли давно и согласовывали его в том числе и с министром спорта.

«Команда сразу соберется уже в новом дворце, мы сразу там начинаем тренировки, начиная с молодежной команды, которая соберется там чуть раньше. Будем обживать все помещения, раздевалки», — цитирует ТАСС Фастовского.

Новый сезон «Сибирь» начнет на выезде. Первая игра состоится 2 сентября в Омске с ХК «Авангард».