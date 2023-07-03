Увеличение максимального дохода самозанятых рассмотрят в Госдуме

ЛДПР подготовила законопроект об увеличении размера максимально допустимого дохода самозанятого в два раза — до 4,8 миллиона рублей в год, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Самозанятый — работающий на себя человек, который платит налог на выгодных условиях. Его доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Цифра не менялась с 2019 года, и это сдерживает развитие самозанятых.

Значительный рост с 2020 года цен на многие товары и услуги привел к тому, что у многих самозанятых доход стал превышать установленный предел максимального дохода. Но чтобы сохранить специальный налоговой режим, они предпринимают попытки скрыть реальный заработок, говорится в пояснительной записке.

ЛДПР предлагает увеличить плану до 4,8 миллиона рублей. Это позволит снизить количество теневых сделок и увеличить налоговые поступления в бюджет.