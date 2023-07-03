Выступление рок‑группы на фестивале прервали из‑за одного слова

Выступление рок-группы «Смена» на музыкальном фестивале «РОКот над Ильменем» в Нижегородской области прервали из-за песни, дискредитирующей Вооруженный сил России.

Перед выступлением все артисты подписывали соглашение с пунктом о запрете дискредитации Вооруженный сил России. Но музыканты «Смены» договоренность нарушили, считает организатор фестиваля Александр Рыжков.

«Действительно, был такой инцидент. Строчка "В стране мечты никто не желает войны..." немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный», — цитирует Рыжкова РБК.

Организаторы прервали выступление «Смены» и попросили артистов покинуть сцену.