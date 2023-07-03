Боевик «Беглец» с Джеральдом Батлером появился в Wink

Фильм «Беглец» (оригинальное название «Кандагар») с Джеральдом Батлером в главной роли появился в видеосервисе Wink.

По сюжету, оперативник ЦРУ Том Харрис после сложного задания готовится к новой операции на Ближнем Востоке: впереди работа под прикрытием в Афганистане.

Подробности операции сливают спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана. У Харриса остается лишь 30 часов, чтобы завершить задачу и спастись самому.

К созданию сценария фильма «Беглец» приложил руку реальный бывший сотрудник ЦРУ, поэтому зрителя ждет вполне достоверная шпионская история.

Посмотреть фильм «Беглец» в Wink можно бесплатно. Рейтинг картины — 18+.