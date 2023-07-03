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Кинотеатры России показали самые низкие сборы

Источник:
Sibnet.ru
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Кинотеатр
Фото: © Sibnet.ru

Минувший уикенд отметился самыми низкими кассовыми сборами в текущем году, ни одна новинка не собрала больше 20 миллионов рублей.

По итогам уикенда с 29 июня по 2 июля больше всего в прокате собрал фильм «Дыхание» про времена пандемии. Картина идет в кинотеатрах вторую неделю и собрала 21,4 миллиона рублей.

На втором месте космическая драма «Вызов». Фильм за 11 неделю проката добавил в копилку чуть больше 20 миллионов рублей.

Единственная новинка проката, которая попала в топ-5 лучших фильмов по кассовым сборам, — канадский семейный фильм «Назад к динозаврам». У нее в кассе 19 миллионов.

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