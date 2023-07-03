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Медведев предупредил о чудовищных последствиях третьей мировой

Источник:
«Российской газете»
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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев
Фото: © Sibnet.ru

Жесткое противостояние между Россией и Западом грозит перерасти в третью мировую войну и тогда мир ждут ядерная зима, эпидемии и голод, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Запад и остальной мир разделил тектонический разлом, и он только будет углубляться, написал Медведев в статье «Эпоха противостояния», опубликованной в «Российской газете». «Противостояние продлится десятилетия», — считает Медведев.

Он опасается, что это противостояние разрешится третьей мировой войной, в которой не будет победителей.

«Нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионников лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Где царствуют жуткие эпидемии и голод», — отметил он

И такой апокалипсис, по его словам, «не только возможен, но еще и вполне вероятен». «Ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию», — подчеркнул Медведев.

«Ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!» — предупредил он.


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