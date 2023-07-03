Третий сезон «Ведьмака» стал худшим

Первая часть третьего сезона «Ведьмака» получила самые низки оценки критиков и зрителей, средний рейтинг вышедших эпизодов — iMDB : 6,4.

Пока вышли только четыре эпизода третьего сезона «Ведьмака». По данным сайта iMDB, самая высокую оценку у первого эпизода — 7,3. Четвертый эпизод оценили ниже всего — 5,9 баллов.

Для сравнения, средний рейтинг первого и второго сезонов — 8,10 и 8,0 баллов.

Низкие оценки третьего сезона связывают с грядущим уходом из проекта актера Генри Кавилла, который играет роль Ведьмака.