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Третий сезон «Ведьмака» стал худшим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ведьмак»

Первая часть третьего сезона «Ведьмака» получила самые низки оценки критиков и зрителей, средний рейтинг вышедших эпизодов — iMDB : 6,4.

Пока вышли только четыре эпизода третьего сезона «Ведьмака». По данным сайта iMDB, самая высокую оценку у первого эпизода — 7,3. Четвертый эпизод оценили ниже всего — 5,9 баллов.

Для сравнения, средний рейтинг первого и второго сезонов — 8,10 и 8,0 баллов.

Низкие оценки третьего сезона связывают с грядущим уходом из проекта актера Генри Кавилла, который играет роль Ведьмака.

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