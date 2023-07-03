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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польшу встревожили планы Запада примириться с Россией

Источник:
«Лента.ру»
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Запад ждет подходящего момента, чтобы восстановить отношения с Россией, заявил бывший глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский

«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — приводит «Лента.ру» заявление Ващиковского.

При этом, по его словам, будут забыты все обещания западных стран, данные Украине.

Бывший глава МИД Польши отметил, что в хороших отношениях с Россией, прежде всего, нуждается Германия. Берлин в отношениях с Москвой во главу угла ставит подход «бизнес есть бизнес», сказал Ващиковский. 

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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