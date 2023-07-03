Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в соцсетях и опроверг слухи о своей болезни и исчезновении, а также разговоры о пропаже депутата Госдумы Адама Делимханова.

Ранее в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез.

На кадрах Кадыров и Делимханов сидят на кухне и пьют чай. «Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем», — сказал Кадыров.

«Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить»,— отметил чеченский лидер.