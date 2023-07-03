Обновление Windows 11 замедлило компьютеры в семь раз

Пользователи столкнулись с проблемой после установки обязательных обновлений Windows 11. Они негативно сказываются на производительности диска и замедляют компьютер почти в семь раз.

Читатели портала Windows Latest обратили внимание, что обновления Windows 11 вызывают значительное замедление работы SSD, что заметно не только при перемещении файлов, но и при выполнении базовых задач, включая запуск ПК и игр.

Пользователи поделились скриншотами результатов тестов производительности SSD в программе CrystalDiskMark до и после установки обновлений. В некоторых случаях скорость работы диска снижается с 7000 МБ/с до 1000 МБ/с, что в семь раз медленнее.

Согласно сообщению Windows Latest, проблемы с замедлением SSD вызывают обновления с номерами KB5023778 (март 2023 года), KB5025239 (апрель 2023 года), KB5026372 (май 2023 года), KB5027231 и KB5027303 (оба вышли в июне 2023 года).

Пока неясно, что именно вызывает эту проблему, и Microsoft пока не предоставила комментарии на этот счет. Однако, согласно информации Windows Latest, проблема решается откатом к предыдущей версии Windows, предшествующей установке мартовского обновления KB5023778.