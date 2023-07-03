Исследователи из Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (ЛЭТИ) разработали прототип управляемой 5G-антенны, способной настраивать радиосигнал в направлении пользователей, расширяя зону покрытия и обеспечивая качественную связь даже за пределами сети.

«Мы разработали прототип управляемой антенны 5G, которая в отличие от широко распространенных аналогов способна формировать несколько лучей и таким образом увеличить пропускную способность канала связи», — рассказал «Научной России» доцент ЛЭТИ Павел Тиральчук.

Он добавил, что электронное управление сигналом в сторону принимающих устройств дополнительно обеспечивает лучшее покрытие и способствует более качественной связи.

Прототип антенны, созданный учёными, включает три основных элемента и способен формировать несколько лучей связи. Управление направлением осуществляется с использованием полупроводниковых диодов, изменяющих свои состояния в зависимости от управляющего сигнала.

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