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Умную 5G‑антенну разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Умная 5G-антенна
Фото: © Центр научных коммуникаций СПбГЭТУ "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)

Исследователи из Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (ЛЭТИ) разработали прототип управляемой 5G-антенны, способной настраивать радиосигнал в направлении пользователей, расширяя зону покрытия и обеспечивая качественную связь даже за пределами сети.

«Мы разработали прототип управляемой антенны 5G, которая в отличие от широко распространенных аналогов способна формировать несколько лучей и таким образом увеличить пропускную способность канала связи», — рассказал «Научной России» доцент ЛЭТИ Павел Тиральчук.

Он добавил, что электронное управление сигналом в сторону принимающих устройств дополнительно обеспечивает лучшее покрытие и способствует более качественной связи. 

Прототип антенны, созданный учёными, включает три основных элемента и способен формировать несколько лучей связи. Управление направлением осуществляется с использованием полупроводниковых диодов, изменяющих свои состояния в зависимости от управляющего сигнала.

Единый оператор 5G появится в России

Учёные уже приступили к экспериментам с использованием этой «умной» антенны. Проект финансируется грантом и стал частью работ по созданию компонентов для 5G сетей.

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