Россияне поставили рекорд по длине рабочей недели

Продолжительность трудовой недели выросла в первом квартале года и составила рекордные с 2010 года 38,5 часа, следует из данных Росстата.



В первом квартале 2023 года на одного занятого приходилось в среднем 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. Годом ранее этот показатель составлял около 38 часов 14 минут, а в 2021 году чуть менее 38 часов, согласно отчету аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, который получило издание РБК.

Рост рабочей нагрузки на российских работников произошел из-за острой нехватки персонала, перехода некоторых предприятий на работу в несколько смен и увеличения участия женщин в экономике. Общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин.



В первом квартале этого года подавляющее большинство россиян работали от 31 до 40 часов в неделю, следует из данных Росстата. Переработки более 40 часов фиксировали 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9% россиян.

