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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольц объяснил нежелание Германии поставлять Киеву ракеты Taurus

Источник:
Sibnet.ru
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Берлин не хочет, чтобы Украина использовала крылатые ракеты Taurus для ударов по России, поэтому не отправит их, заявил канцлер Олаф Шольц.

«Мы придерживаемся принципа, который разделяет и американский президент, о чем он часто говорит: мы не хотим, чтобы оружие, которые мы поставляем, использовали для того, чтобы достичь российской территории, но (хотим, чтобы его) использовали его для обороны Украины и отвоевывания ее территорий», — объяснил Шольц в интервью ARD.

Taurus — крылатая ракета класса «воздух-поверхность» с дальностью полета до 500 километров, способна нести 480 килограммов взрывчатки. Может лететь на предельно низкой высоте — около 50 метров, что мешает обнаружению радарами.

Киев в мае просил о ракетах Taurus. Сейчас Украина использует крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета более 250 километров, переданные Великобританией.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Оружие
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