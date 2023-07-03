Шольц объяснил нежелание Германии поставлять Киеву ракеты Taurus

Берлин не хочет, чтобы Украина использовала крылатые ракеты Taurus для ударов по России, поэтому не отправит их, заявил канцлер Олаф Шольц.

«Мы придерживаемся принципа, который разделяет и американский президент, о чем он часто говорит: мы не хотим, чтобы оружие, которые мы поставляем, использовали для того, чтобы достичь российской территории, но (хотим, чтобы его) использовали его для обороны Украины и отвоевывания ее территорий», — объяснил Шольц в интервью ARD.

Taurus — крылатая ракета класса «воздух-поверхность» с дальностью полета до 500 километров, способна нести 480 килограммов взрывчатки. Может лететь на предельно низкой высоте — около 50 метров, что мешает обнаружению радарами.

Киев в мае просил о ракетах Taurus. Сейчас Украина использует крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета более 250 километров, переданные Великобританией.