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Шварценеггер заявил, что будущее из «Терминатора» наступило

Источник:
Sibnet.ru
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Будущее, показанное в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор», наступило, машины уже обретают сознание, заявил актер Арнольд Шварценеггер.

«Сегодня все боятся этого, того, к чему это приведет. <…> Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Так что это больше не фантазия и не что-то футуристическое», — цитирует People Шварценеггера.

Актер отметил «гениальность сценария» в научно-фантастическом фильме 1984 года, в котором он снялся в роли киборга-убийцы, и «экстраординарность таланта» Кэмерона.

Франшиза о Терминаторе насчитывает шесть фильмов. Кэмерон снял ставшие культовыми «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Был сценаристом и продюсером в шестом фильме франшизы «Терминатор: Темные судьбы». Шварценеггер снялся в первых двух картинах и вернулся к роли в «Терминатор: Генезис».

Кэмерон недавно сообщил, что приступил к новой части, но не спешит, так как хочет понаблюдать за развитием искусственного интеллекта.

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