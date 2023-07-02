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Хоккейный вратарь Федотов демобилизовался и отправился в Дубай

Источник:
Sibnet.ru
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Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, отслуживший год в армии вместо игры за клуб НХЛ, демобилизовался и уехал в Дубай.

Хоккеист выложил в Stories в Instagram (принадлежит Meta Platforms, компании признанной экстремистской и запрещенной в России) фото и видео, на которых он стоит в пляжных шортах на балконе дубайского отеля с видом на небоскреб «Бурдж-Халифа».

Хоккеист Иван Федотов
Фото: © @ivan_fedotov28

Федотов в прошлом году подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», но не смог уехать в США. Его задержали в Санкт-Петербурге и отправили в воинскую часть.

Сначала он подавал жалобу в суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу, но затем отказался от претензий. Федотов служил в Северодвинске. Вероятно, вратарь вернется в ЦСКА.

Федотову 26 лет, в составе сборной России выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине и в том же сезоне Кубок Гагарина с ЦСКА.

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